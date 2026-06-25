Одной из основных задач Кыргызстана - сохранение высоких темпов роста экономики - Бакыт Сыдыков

АЛМАТЫ /Trend/ - Одной из основных задач Кыргызстана является сохранение высоких темпов экономического роста.

Об этом заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в ходе Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Сыдыков отметил, что с января по май 2026 года Кыргызстан зафиксировал рост ВВП на 12,2%. По его словам, этот показатель обеспечивается расширением внутреннего спроса, активизацией инвестиционной деятельности, развитием промышленного производства, строительного сектора, сферы услуг и внешней торговли.

"Это создает основу для реализации наших долгосрочных задач социально-экономического развития. Наша задача на предстоящий период - сохранить темпы роста. Национальная стратегия развития страны до 2030 года ставит достаточно амбициозную цель - поддержание роста на уровне не менее 8% ежегодно. Для достижения этих целей были определены четыре стратегических вектора развития", - сказал министр.

Он добавил, что первый вектор - это промышленное развитие страны. Второй - формирование в Кыргызстане предпосылок для создания регионального хаба в сфере торговли, логистики и транзита. Третье направление - раскрытие энергетического потенциала страны, в том числе реализация проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Четвертое направление, по его словам, - устойчивый туризм и органическое сельское хозяйство. Оно предусматривает повышение эффективности и производительности в этих секторах.

"Для Кыргызской Республики ключевыми направлениями роста являются развитие транспортно-логистической инфраструктуры, энергетики, промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и проектов в области устойчивого развития.

Однако для реализации этих возможностей недостаточно наличия перспективных идей. Главным ограничением для нас сегодня становится способность быстро превращать идеи в качественно подготовленные инвестиционные проекты, соответствующие требованиям международных финансовых институтов и инвесторов.

В этой связи особую роль может сыграть ЕАБР. На наш взгляд, одним из важнейших направлений работы банка в ближайшие годы должно стать упрощение доступа стран-участниц к финансовым и экспертным ресурсам ЕАБР", — сказал он.