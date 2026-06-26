В рамках проекта II Дни оперы представлена концертная программа "Наследие, пришедшее сквозь века" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта II Дни оперы состоялась масштабная концертная программа "Наследие, пришедшее сквозь века", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Концерт, организованный Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, объединил симфонический оркестр, хор и солистов театра, представив зрителям насыщенную программу из жемчужин мировой и азербайджанской оперной классики.

Музыкальный вечер открылся увертюрой к опере великого Моцарта "Свадьба Фигаро". В исполнении оркестра под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева публика погрузилась в удивительный мир классического оперного искусства.

Затем прозвучало терцетто из оперы Моцарта "Так поступают все" (Così fan tutte) в исполнении народного артиста Акрама Поладова, а также Фахмина Ахмедли и Махира Тагизаде в сопровождении пианиста Даниила Кириллова.

Особое место в концертной программе заняло творчество Джузеппе Верди. Терцет из оперы "Трубадур" представили Сяма Гамзаева, Адиль Ахундов и Талех Яхъяев. Знаменитый квартет из оперы "Риголетто" блестяще исполнили Алиахмед Ибрагимов, заслуженная артистка Инара Бабаева, заслуженный артист Антон Ферштандт и Нина Макарова.

Следующей частью вечера стала увертюра к опере Верди "Набукко", прозвучавшая под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Затем вниманию слушателей был представлен терцет из этой же оперы в исполнении заслуженной артистки Фариды Мамедовой, Адиля Ахундова и Нины Макаровой.

Одним из ярких моментов программы стало исполнение дуэта Сильвио и Недды из оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы", который представили Нигяр Джафарова и Махир Тагизаде.

Знаменитый "Хор цыган" из оперы Верди "Трубадур" прозвучал в исполнении хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

Ещё одним украшением вечера стал квинтет из оперы Бизе "Кармен". Выступление народных артисток Фидан Гаджиевой и Гюльназ Исмайловой, а также Нины Макаровой, Алиахмеда Ибрагимова и заслуженного артиста Турала Агасиева вызвало большой интерес публики.

В числе запоминающихся номеров вечера также прозвучал "Хор шотландцев" из оперы Верди "Макбет".

Далее зрителям была представлена одна из самых сложных вокальных композиций мировой оперы - секстет из оперы Доницетти "Лючия ди Ламмермур". Произведение исполнили заслуженный артист Антон Ферштандт, Айдан Гулиева, Нина Макарова, заслуженный артист Фарид Алиев, Фахмин Ахмедли и Игорь Ядров.

Кульминацией концертной программы стала финальная сцена из оперы Узеира Гаджибейли "Кёроглу" - одного из символов азербайджанской профессиональной музыкальной культуры. В постановке приняли участие Махир Тагизаде, Фахмин Ахмедли, Назим Махмудов, заслуженная артистка Фарида Мамедова и Алиахмед Ибрагимов. Финал был встречен продолжительными аплодисментами и стал ярким завершением музыкального вечера.

Концертная программа "Наследие, пришедшее сквозь века" объединила лучшие образцы мировой оперной классики и национального оперного искусства Азербайджана, став значимым событием в популяризации богатого музыкального наследия.

Этот масштабный вечер в рамках II Дней оперы подарил ценителям музыки незабываемые впечатления и ещё больше укрепил интерес публики к оперному искусству.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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