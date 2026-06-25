В Алматы проходит Годовое собрание и бизнес-форум ЕАБР (ФОТО)

АЛМАТЫ/Trend/ - В Алматы начало работу Годовое собрание и бизнес-форум Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как сообщает специальный корреспондент Trend с мероприятия, встреча приурочена к 20-летию ЕАБР и станет площадкой для обсуждения ключевых направлений развития региона.

На форуме обсудят вопросы инвестиций в устойчивое развитие, цифровых технологий, исламского финансирования в Центральной Азии и развития транспортной инфраструктуры.

Мероприятие продлится два дня.

Отметим, что ЕАБР - многосторонний банк развития, работающий на евразийском пространстве. По данным банка, к концу 2025 года в накопленном портфеле банка насчитывалось 326 проектов общим объемом инвестиций 19,6 миллиарда долларов США. В рамках Стратегии 2022–2026 ЕАБР реализует три мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас» и «Евразийская товаропроводящая сеть».

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