В Азербайджане готовятся новые реформы в сфере страхового рынка - Аббас Мискарли (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане готовятся новые реформы в сфере страхового рынка.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Аббас Мискарли в рамках XI Азербайджанского международного страхового форума.

По его словам, проведенный в Баку XI Азербайджанский международный страховой форум внесет важный вклад в развитие страхового рынка Азербайджана. Участие в форуме известных специалистов в сфере страхования из более чем 20 стран создает широкие возможности для использования международного опыта на отечественном рынке.

«Сегодня здесь принимают участие известные специалисты в области страхования из более чем 20 стран. Большинство из них представляют более развитые страховые рынки, и, естественно, нам есть чему поучиться у них. Учитывая историю независимости Азербайджана и этап развития нашего рынка, это совершенно нормально», — сказал он.

А.Мискарли отметил, что форум дает возможность не только Азербайджану использовать международный опыт, но и делиться с другими государствами достижениями страны в сфере страхования.

«Здесь также принимают участие представители стран с менее развитой экономикой и страховым рынком. Они изучают опыт Азербайджана. Например, достигнутые нами результаты в области цифровизации обязательного автомобильного страхования представляют интерес для многих государств. В некоторых странах процессы в этом направлении еще не полностью сформированы, поэтому они используют наш опыт», — подчеркнул он.

Исполнительный директор добавил, что постоянные нововведения в страховом законодательстве Азербайджана также вызывают интерес у зарубежных партнеров.

«Центральный банк Азербайджана последовательно работает над развитием страхового сектора. Изменения в законодательстве, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и пути их решения служат полезным опытом и для других стран», — отметил А.Мискарли.

Он также сообщил, что в ближайшее время в страховом секторе будет реализован ряд важных нововведений.

«Планируется внесение ряда изменений в страховое законодательство. Часть этих изменений будет касаться деятельности страховых посредников», — отметил он.

По словам А.Мискарли, ведется также работа по совершенствованию системы обязательного страхования имущества физических лиц.

«Предусматривается модернизация обязательного страхования имущества. Цель состоит в том, чтобы обеспечить более надежную защиту граждан, особенно от катастрофических рисков. Согласно существующему подходу, ожидается, что эти нововведения не приведут к увеличению страховых премий и не создадут дополнительной финансовой нагрузки на население. Напротив, граждане получат более широкое страховое покрытие», — сказал он.

Исполнительный директор подчеркнул, что Центральный банк Азербайджана также планирует внедрение новых требований к профессиональным участникам страхового рынка.

«Предусматривается внедрение механизмов аттестации по ряду профессий. В результате сотрудники страховых компаний, агенты и брокеры будут обладать более высоким уровнем профессиональной подготовки. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние как на развитие сектора, так и на повышение качества услуг, предоставляемых гражданам», — добавил А.Мискарли.