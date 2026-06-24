Путешествие из Баку в Шымкент – древняя Шымкала, Этноаул, День города, белоснежная мечеть... (ФОТО, часть 1)

ШЫМКЕНТ /Trend Life/ - В рамках открытия нового рейса Баку–Шымкент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» для гостей из Азербайджана, среди которых были туроператоры, блогеры и представители СМИ, состоялась насыщенная и очень интересная культурно-познавательная программа, сообщает корреспондент Trend.

Наш самолёт, совершивший первый в истории прямой рейс из Баку в Шымкент, мягко коснулся взлётно-посадочной полосы аэропорта города. Мы стали первыми пассажирами этого исторического рейса, а впереди нас ожидало яркое погружение в местные традиции, увлекательное путешествие в живую историю и современную культуру южного Казахстана, в атмосферу гостеприимства братского народа.

Тёплая атмосфера Шымкента - города, где южное солнце, динамика мегаполиса и восточное гостеприимство сливаются в единое ощущение живого пространства, - сразу задала особый тон поездке. Интересно, что визит совпал с празднованием Дня города Шымкент, имеющего многовековую историю.

Шымкала - прикосновение к древнему сердцу города

Одним из центральных пунктов маршрута стал историко-культурный комплекс Шымкала, который по праву можно назвать символом диалога между прошлым и настоящим. Он знакомит посетителей с историей региона, археологическими находками и элементами средневековой городской архитектуры, а также служит площадкой для экскурсий и культурных мероприятий.

Здесь мы оказались в пространстве, где история перестала быть абстрактным понятием и стала осязаемой реальностью. Каменные укрепления, реконструированные фрагменты древнего городища, археологические слои и обзорные площадки создавали эффект живого времени.

Особенно впечатляющим стал момент, когда с высоты комплекса открылся панорамный вид: внизу - современный город с широкими проспектами и новыми зданиями, а рядом - древние стены, словно напоминающие о многовековой непрерывности жизни.

Поднимаясь к вершине древней Шымкалы, трудно было избавиться от ощущения нереальности происходящего. Ещё утром мы пили чай на берегу Каспия, а уже спустя несколько часов стояли на вершине сторожевой башни, которая, кажется, помнит времена Великого Шёлкового пути.

Экскурсоводы увлечённо рассказывали, как более двух тысячелетий назад здесь шумели базары, сменялись династии и звучали клинки. Разглядывая старинную кладку и археологические находки, мы буквально ощущали, насколько глубоки корни этой земли.

Экскурсионное сопровождение позволило глубже понять роль Шымкента как стратегического и торгового центра прошлого. Через рассказы гидов история города оживала: караваны, ремесленники, древние укрепления, жизнь старого поселения - всё это складывалось в единую, живую картину.

Портал вглубь веков - открытие Этноаула

Следующая остановка перенесла нас из древней крепости в бескрайнюю степную романтику. Нам посчастливилось стать почётными гостями торжественного открытия Этноаула - живого музея кочевой цивилизации. Это стало одним из самых атмосферных событий всей программы.

С первых шагов гости попадали в особую среду: белые юрты, национальные орнаменты, аромат свежей выпечки, звуки домбры и живые выступления создавали ощущение полного погружения в традиционный казахский мир. Под пронзительные звуки кобыза и звонкую домбру нас встречали статные батыры в доспехах и девушки в изысканных национальных костюмах.

Нас сразу пригласили к дастархану. Горячие, только что из казана, пышные баурсаки и ароматный бешбармак буквально таяли во рту, а глоток прохладного кумыса моментально придавал новые силы. Однако главное отличие Этноаула заключалось в его живом формате: это было не музейное пространство, а действующая культурная среда, где традиции не демонстрируются, а проживаются.

Гости наблюдали и участвовали в ремесленных мастер-классах, знакомились с техниками народного творчества, пробовали национальные блюда и общались с мастерами. Каждая зона становилась отдельной историей - о быте, искусстве, музыке и философии казахской культуры.

Здесь можно было пострелять из лука, поучаствовать в играх и буквально прикоснуться к духу древней степи. Мы заворожённо наблюдали, как под руками кузнецов рождается металлическое кружево, а мастерицы создают из войлока ковры с узорами, удивительно перекликающимися с азербайджанскими мотивами.

Особое впечатление производила музыкальная атмосфера: живое исполнение народных инструментов наполняло пространство ощущением связи поколений, где прошлое не исчезает, а продолжает звучать.

Здесь также состоялась встреча с акимом (мэр) города Шымкент Габитом Сыздыкбековым, который приветствовал гостей праздника, подчеркнув в беседе с нами высокий уровень развития отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Мечеть Есжанұлы Сейітжан қари - архитектура современного духовного пространства

Одним из наиболее впечатляющих объектов маршрута стала мечеть Мечеть Есжанұлы Сейітжан қари, которая воспринимается как важный архитектурный и духовный символ современного Шымкента.

Огромное белоснежное здание, облицованное белым мрамором и гранитом, с устремлёнными ввысь минаретами казалось невесомым на фоне яркого неба. Внутри пространство поражало масштабом и продуманной эстетикой: гигантские люстры, мягкие ковры и тонкая арабская каллиграфия гармонично сочетались с традиционными орнаментами.

Это место напомнило о главном -о духовной общности народов, о мире и взаимном уважении. Архитектура мечети строится на идее света и пространства: естественное освещение мягко проникает внутрь, подчеркивая геометрию интерьера и создавая атмосферу спокойствия.

Молитвенный зал отличается ритмичностью и гармонией: арки, декоративные элементы и орнаменты формируют целостную композицию, не перегружая пространство. Всё подчинено идее чистоты формы и внутреннего равновесия.

Территория вокруг мечети также играет важную роль: открытые пространства и продуманное благоустройство создают атмосферу, где можно не только посетить религиозный объект, но и почувствовать тишину, покой и гармонию города.

Город, который раскрывается через впечатления

А вечером был праздничный концерт с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов. Путешествие началось с понимания того, что Шымкент - это не просто современный город, а территория с глубокой исторической памятью. На протяжении веков он развивался как важный узел Великого Шёлкового пути, где пересекались торговые маршруты, культуры и цивилизации.

Здесь формировался особый городской характер - открытый, многослойный. И сегодня, несмотря на стремительное развитие, Шымкент сохраняет эту историческую основу, превращая её в часть своей современной идентичности.

Шымкент предстал перед гостями не как набор отдельных локаций, а как единое живое пространство: Шымкала раскрыла древние корни города, Этноаул - его культурную душу, а современная архитектура, включая мечеть, подчеркнула стремление к развитию и обновлению.

И всё это было объединено атмосферой первого авиарейса Баку–Шымкент - символического моста между странами, культурами и людьми.

Шымкент в этом путешествии не просто показал себя - он был прожит, шаг за шагом, впечатление за впечатлением, как город, который умеет рассказывать свою историю сам.

В рамках программы участникам также были представлены блюда национальной кухни в различных ресторанах, организованы визиты в парки и другие достопримечательности города. Это стало отдельной частью культурного знакомства: через вкус, аромат и традиции гастрономии гости смогли глубже почувствовать характер региона. Отдельно стоит отметить размещение в Grand Hotel Shymkent.

Прямой авиарейс соединил не просто два аэропорта - он связал тысячи судеб, открыв для азербайджанцев удивительный, гостеприимный и вечно молодой древний Шымкент. И это путешествие совершенно точно было только началом.

А после Шымкента мы отправились в… Об этом мы расскажем в следующих материалах, а пока наслаждайтесь фотографиями из путешествия.

Продолжение следует…

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