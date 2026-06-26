Центральной Азии потребуется до $179 млрд инвестиций в энергетику к 2030 году - ЕАБР

АЛМАТЫ/Trend/ - К 2030 году Центральной Азии потребуются инвестиции в размере 151–179 миллиардов долларов США в энергетический сектор.

Об этом заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Руслан Даленов в ходе панельной дискуссии в рамках Годового собрания и бизнес-форума банка в Алматы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Также, по его словам, к 2030 году Центральной Азии потребуется 50–60 миллиардов долларов США инвестиций в транспортную инфраструктуру, 12–14 миллиардов долларов США — в водную инфраструктуру и ирригацию, а 6–7 миллиардов долларов США — в логистику.

«Важно понимать, что это не просто оценка потребности в финансировании. Это, прежде всего, масштабные инвестиционные возможности», — подчеркнул Даленов.

Он добавил, что, если смотреть дальше текущих проектов, уже сегодня можно увидеть новые волны инвестиций.

«Накопители энергии, климатические технологии, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии и космические технологии будут определять следующий этап экономического развития. Центральная Азия — это уже не просто регион природных ресурсов. Она становится регионом индустриализации, современного производства, инноваций и долгосрочных инвестиций», — сказал он.