Состоялось очередное заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 24 июня состоялось очередное заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель комитета Захид Орудж представил вопросы повестки. Вначале он проинформировал о законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение). Было отмечено, что предлагаемые изменения направлены на укрепление правовых основ цифрового суверенитета Азербайджана и его виртуальных границ. Проект предусматривает заблаговременное выявление рисков в сфере кибербезопасности, обеспечение непрерывности предоставления услуг в случае инцидентов и оперативное восстановление систем.

Было отмечено, что согласно проекту в закон вводятся новые понятия, такие как информационная инфраструктура, субъект информационной инфраструктуры, кибербезопасность, киберпространство, кибергигиена, цифровое доказательство, цифровое исследование, центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT), центр операций безопасности (SOC), Национальный CERT, Государственный CERT и другие. Документ определяет права и обязанности государственных органов, субъектов информационной инфраструктуры, CERT и SOC в сфере кибербезопасности, а также закрепляет механизмы выявления, предотвращения, расследования и устранения киберугроз, кибератак и киберинцидентов. Кроме того, устанавливаются положения по обеспечению кибербезопасности информационной инфраструктуры, проведению мониторинга и аудита в области кибербезопасности, обмену информацией о киберинцидентах, проведению цифровых исследований и финансированию проектов цифрового развития.

Затем заместитель председателя комитета Арзухан Ализаде, члены комитета Бахруз Магеррамов, Вугар Рагимзаде, Эльман Насиров, Севиль Микаилова, Турал Гянджалиев, заведующий отделом государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата парламента Гаджи Миргашим Сеид высказали свои мнения по данному вопросу. Выступавшие подчеркнули важное значение законопроекта для совершенствования системы информационной и кибербезопасности в стране, повышения эффективности борьбы с киберугрозами и укрепления устойчивости информационной инфраструктуры.

Участвовавшие в заседании заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов, председатель правления Национального агентства кибербезопасности Фарид Зейналов и начальник юридического отдела Министерства цифрового развития и транспорта Новруз Оруджев также поделились своими мнениями. Было отмечено, что принята Государственная стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023–2027 годы, в рамках которой реализуются различные реформы. Кроме того, вопросы кибербезопасности нашли отражение в Плане действий по цифровому развитию на 2026–2028 годы. В связи с реализацией данного плана предусматривается совершенствование законодательства. Отмечалось, что представленный проект включает положения, связанные с цифровыми исследованиями, направленными на принятие защитных мер и предотвращение возможных инцидентов в будущем. Также была подчеркнута важность подготовки кадров в сфере кибербезопасности и информационной безопасности.

Затем был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение). Согласно изменениям в статью 13-3 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», в случае размещения информации, указанной в статьях 13-2.3.5–13-2.3.9 и 13-2.3.10-1 закона, доступ к интернет-информационному ресурсу или его соответствующей части будет временно ограничиваться на основании решения соответствующего органа исполнительной власти.

По следующему вопросу повестки — законопроекту о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной службе» и «О медиа» (второе чтение) — было сообщено, что документ предусматривает создание единого органа — Совета по медиа и вещанию. Его функции и полномочия отражены в Законе «О медиа».

На заседании также был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» (третье чтение). Законопроект содержит положения, направленные на усиление защиты прав детей в цифровой среде, формирование безопасного информационного пространства и совершенствование правовых механизмов регулирования деятельности социальных сетей.

Комитет также рассмотрел законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» (третье чтение). Проект определяет вопросы переселения вынужденных переселенцев в жилые помещения на освобожденных от оккупации территориях и обеспечения их имущественных прав.

Каждый из рассмотренных законопроектов был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.



