МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Венесуэле.

Об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

"Глубоко опечалены разрушительным землетрясением, которое произошло в Венесуэле и привело к трагической гибели людей и масштабным разрушениям.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Венесуэлы в это тяжелое время.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что вечером 24 июня на западе Венесуэлы, в районе штата Яракуй, произошли два мощных последовательных землетрясения. Толчки вызвали значительные разрушения в Каракасе, Ла-Гуайре и прилегающих районах: обрушились здания, были повреждены объекты инфраструктуры, возникла паника среди населения.

По данным венесуэльских властей, погибло как минимум 32 человека, более 700 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных операций.