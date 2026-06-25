Смерть Ивана Ильича в Баку – "расследование" ведут актеры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции спектакля по произведению Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича". Постановка будет подготовлена на сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческой группой спектакля, поздравил её с началом репетиций и пожелал успехов. По его словам в рамках реализации задач, вытекающих из государственной концепции "Культура Азербайджана 2040», стартовал второй этап проекта "Бакинские премьеры региональных театров", направленного на развитие театрального искусства, стимулирование творческого потенциала молодых режиссёров и поддержку их профессиональной деятельности. Новый спектакль является частью этого проекта.

Постановщиком спектакля выступает Мирза Ниджат. Автор сценической адаптации - Джавид Зейналлы. Художник-постановщик - Анар Алиев, художник по свету - Рафаэль Гасанов, музыкальный оформитель - Кямиль Исмаилов, ассистент режиссёра - Нармин Гасанова.

В новом спектакле заняты заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Шалаля Шахвеледгызы, а также актёры Рамин Шихалиев и Эльсевяр Рагимов.

Повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича" посвящена последним дням жизни главного героя - Ивана Ильича, его мучительным страданиям и смерти. Произведение раскрывает бессмысленность существования, основанного исключительно на материальной выгоде, и показывает состояние человека, доведённого до предела духовными страданиями.

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