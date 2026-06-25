Иран готов к сотрудничеству с БРИКС по вопросам энергобезопасности - министр

БАКУ /Trend/ - Иран готов к активному и конструктивному сотрудничеству со странами-членами БРИКС для достижения доступных и безопасных энергетических целей.

Об этом министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил сегодня на 11-м заседании министров нефти и энергетики стран-членов БРИКС, проходящем в Индии.

Он отметил, что Иран готов играть активную роль в энергетическом сотрудничестве со странами-членами БРИКС. Иран располагает богатыми энергетическими ресурсами, международным техническим потенциалом и стратегическим положением.

Пакнежад сообщил, что Иран, являясь одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, сумел реализовать свои цели в направлении развития инфраструктуры энергетического сектора вопреки многолетним санкциям. Так, в 2025 году общий объём добычи газа в Иране составил более 280 миллиардов кубометров, что составляет примерно 7% мировой добычи природного газа.

«Кроме того, потенциал добычи сырой нефти в Иране вырос до 4,2 миллиона баррелей в сутки, а производство нефтепродуктов — до 2,4 миллиона баррелей в сутки. Иран располагает высокими возможностями для транспортировки сырой нефти и природного газа посредством трубопроводов протяжённостью тысячи километров», — сказал он.

Иранский министр отметил, что в настоящее время восстановление мировых энергетических рынков столкнулось с серьезной проблемой из-за введения санкций против стран, располагающих крупными запасами нефти и газа. Члены БРИКС несут общую ответственность за предотвращение проблем на энергетических рынках и поддержание стабильности. В этой связи необходимо создать условия для двух аспектов энергетической безопасности — безопасного спроса и предложения. В качестве практического шага в рамках дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС на 2025–2030 годы можно обеспечить условия для энергетической безопасности в целях стабилизации стоимости энергии в странах-членах.

Отметим, что в настоящее время в Иране активны 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. На территории Национальной компании южных нефтяных районов Ирана функционируют 37, Компании центральных нефтяных районов Ирана — 14, Компании по добыче нефти и газа Эрведан — 5, Офшорной нефтяной компании — 18 нефтяных месторождений. Также на территории Национальной компании южных нефтяных районов Ирана функционируют 5, Компании центральных нефтяных районов — 13, Нефтегазовой компании Парс — 1, Офшорной нефтяной компании — 3 газовых месторождения.

Добавим, что совокупные запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. При наличии существующего технологического оборудования Иран способен извлечь 340 миллиардов баррелей из них. Иран может использовать примерно 30%, тогда как 70% остаются неизвлеченными.