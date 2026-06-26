Когда на сцене царствует королева оркестра - будущее азербайджанской классики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Скрипку неслучайно называют королевой оркестра — среди всех инструментов именно ей чаще всего доверяют ведущую мелодическую линию, а её звучание способно передавать тончайшие оттенки чувств - от едва уловимой лирики до мощной драматической экспрессии...

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий концерт студентов класса скрипки заслуженного педагога, доктора философии по искусствоведению, профессора Хокюмы Алиевой, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Музыкальный вечер вновь подтвердил высокий уровень подготовки молодого поколения азербайджанских музыкантов. В концерте принял участие Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижёра Джавада Тагизаде. Концертмейстером выступила Арзу Сафарова.

Открывая мероприятие, доктор искусствоведения, доцент Лейла Зохрабова отметила важность профессионального становления молодых исполнителей, их творческого роста и роли музыкального образования в раскрытии новых талантов.

В концертной программе приняли участие Президентский стипендиат Заррин Алиева, а также молодые музыканты Али Алиев (саксофон), Мелек Мустафазаде, Илай Керимли, Нурай Самедова, Хаджар Гусейнли, Умид Мустафазаде, Сабина Гасанзаде, Кянан Багиров, Хадиджа Гасымова и Кянан Мамедзаде.

В исполнении молодых артистов прозвучали произведения выдающихся композиторов разных эпох и музыкальных направлений - Никколо Паганини, Антонио Вивальди, Эрнеста Блоха, Назима Аливердиева, Джахангира Гулиева, Тофика Бакиханова, Пабло Сарасате, Азада Алиева, Мануэля де Фальи, Камиля Сен-Санса и Альфреда Шнитке.

Особое внимание публики привлекли выразительность исполнения, тонкое чувство формы и эмоциональная глубина молодых музыкантов, сумевших передать характер и настроение произведений разных эпох.

В завершение концерта к участникам обратились заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Зумруд Дадашзаде и профессор Хокюма Алиева. Они поздравили молодых исполнителей с успешным выступлением, отметив их труд, творческий потенциал и пожелав дальнейших достижений и новых ярких сценических побед.

Концертная программа, объединившая произведения мировой и азербайджанской музыкальной классики, была с большим интересом встречена слушателями, неоднократно сопровождалась продолжительными аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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