Азербайджан и Иран могут делиться друг с другом опытом в сфере "зеленого" туризма — Мохаммад Джаханшахи (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В сфере устойчивого и "зеленого" туризма как Азербайджан, так и Иран обладают успешным опытом, и обе страны могут делиться друг с другом своими наработками в области развития стратегий "зеленого" туризма.

Об этом в интервью Trend заявил секретарь Национального комитета по эко- и "зеленому" туризму министерства культурного наследия, кустарных промыслов и туризма Ирана Мохаммад Джаханшахи.

Он отметил, что страны могут оказывать друг другу содействие как в развитии сельского туризма, так и во внутреннем туризме, а также в развитии туристической инфраструктуры — от небольших гостиниц до крупных отелей.

«Прежде всего следует отметить, что между Ираном и Азербайджаном существует много общего, в том числе схожая природа. Наряду с природой, есть общность в культуре, поведении, исторических связях. Искренность граждан Азербайджана очень похожа на то, что мы ежедневно видим и в Иране. В этом отношении граждане обеих стран хорошо понимают друг друга», — сказал он.

Представитель министерства отметил, что в части развития туристического сектора между двумя странами необходимо осуществить стратегические изменения. Каспийское море как ценный коридор, Гирканские леса как общее природное наследие, использование территорий обеих стран для транспортировки различных видов пряностей из Азии, в особенности из Индии, а также развитие маршрутов и коридоров, связанных с историческим путем караван-сараев, существующих в обеих странах, могут дать значительный эффект.

«Укрепление железнодорожного сообщения между двумя странами, увеличение авиарейсов, а также, естественно, введение упрощений для туристов обеих стран может внести свой вклад в развитие туристических связей. Имеющаяся инфраструктура может создать условия и для развития экотуризма между двумя странами», — отметил он.

Джаханшахи сказал, что с точки зрения "зеленого" и устойчивого туризма Азербайджан в последние годы накопил большой опыт и достижения. Проведение два года назад в Баку COP29, а в этом году в Баку WUF свидетельствует о том, что Азербайджан приобрел в этой сфере большой опыт. Одновременно с COP29 был дан старт программе "зеленого" туризма. Это говорит о том, что Азербайджан серьезно подходит к сектору "зеленого" туризма и придает ему большое значение.

Представитель министерства отметил, что в настоящее время "зеленый" туризм — это уже необходимый шаг. Изменение климата оказывает негативное воздействие на все страны мира. На долю туристического сектора приходится 8–10% мировых выбросов парниковых газов. При этом парниковые газы на 90% влияют на изменение климата. Развитие "зеленого" и устойчивого туризма вносит вклад как в увеличение числа туристов, так и в охрану природы.

«На мой взгляд, Азербайджан является одной из ведущих стран региона, прилагающих значительные усилия в направлении развития "зеленого" и устойчивого туризма. Я вижу, что в Баку есть отели, имеющие "зеленую" маркировку. Это свидетельствует о том, что отели располагают возможностями для оптимизации потребления воды и энергии и прочими ресурсами. Перечисленные показатели в нынешних условиях повышают качество туризма. Использование электрического транспорта на городском уровне является одним из примечательных аспектов в развитии "зеленого" туризма. В Азербайджане мы видим, что эта работа ведется основательно и принципиально. Глядя на облик Баку, очевидно, что проделана большая и серьезная работа. В настоящее время город Баку является примером с точки зрения городского управления. Известно, что в Баку накоплен большой опыт в сфере городского управления и туризма», — отметил он.

Джаханшахи добавил, что с учетом опыта Ирана в сфере "зелёного" и устойчивого туризма две страны могут обмениваться опытом для достижения устойчивого развития в туристическом секторе. Это может отвечать интересам обеих стран в туристическом секторе как с экономической точки зрения, так и с точки зрения ценностей.

"Зеленому" туризму после 2023 года на мировом уровне уделяется большое внимание. В Иране именно с того времени в министерстве культурного наследия, туризма и кустарных промыслов функционирует национальный секретариат по "зеленому" туризму. Он работает совместно с Организацией охраны окружающей среды, Организацией природных ресурсов и Геологической организацией. Секретариат работает над рядом проектов в сфере устойчивого туризма. Названия 5 сел Ирана включены в список лучших объектов сельского туризма мира. Для отбора туристических сел различные показатели должны быть на очень высоком уровне. Практически все эти показатели укладываются в рамки "зелёного" туризма", — сказал он.

По его словам, в настоящее время в Иране начата работа по трем направлениям: присвоение отелям "зеленой" маркировки, оснащение отелей солнечными электростанциями и введение стандартов энергопотребления для отелей. В прошлом году "зелёная" маркировка была присвоена 12 отелям Ирана. В этом году также планируется присвоение "зеленой" маркировки.

Джаханшахи отметил, что в Иране сделаны первые шаги в направлении использования солнечных электростанций в туристической сфере. Ожидается, что в ближайшие 4–5 лет в туристической сфере будет обеспечено максимальное использование солнечных электростанций. Он добавил, что в Иране примерно 300 дней в году являются солнечными. За исключением северных провинций Ирана — в основном Гилана и Мазандарана — на остальных территориях количество солнечных дней значительно превышает среднее. Около 90% туристических объектов Ирана расположены в районах с большим числом солнечных дней.

«В Иране разрабатываются стандарты, связанные с энергопотреблением в отелях. Работа по 90% этих стандартов завершена. После полного введения этих стандартов отели с низким потреблением смогут получать большие скидки. Отели со средним или высоким потреблением будут информированы о необходимости его снижения. В рамках проектов секретариата с Организацией охраны окружающей среды Ирана начата работа в национальных парках, с Организацией природных ресурсов — в лесопарках, а с Геологической организацией — по развитию геотуризма. В настоящее время министерство культурного наследия, туризма и кустарных промыслов Ирана серьезно подходит к вопросу "зеленого" туризма при выдаче лицензий отелям. Это также в интересах самих инвесторов. Если инвесторы обращают внимание на приоритеты, в будущем их расходы сокращаются на 30–40%. В результате ускорится и процесс возврата инвестиций, что принесет пользу как окружающей среде, так и даст экономический эффект», — сказал он.