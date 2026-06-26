День Вооружённых сил отмечен праздничным концертом военных оркестров Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По случаю Дня Вооружённых сил и 108-й годовщины со дня образования азербайджанской армии на площади Фонтанов в Баку состоялся концерт с участием оркестра Военного института имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны, и оркестра «Армони» Вооружённых сил Турции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мероприятие началось с минуты молчания в память об Общенациональных лидерах – Гейдаре Алиеве и Мустафе Кемале Ататюрке, а также шехидах, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность двух братских стран.

Затем в сопровождении военных оркестров прозвучали Государственный гимн Азербайджанской Республики и марш «Истиглал» Турецкой Республики.

Прозвучавшие на праздничном концерте военно-патриотические песни, различные марши и фрагменты музыкальных произведений известных азербайджанских, турецких и зарубежных композиторов были встречены жителями столицы и гостями города с большим воодушевлением и аплодисментами.