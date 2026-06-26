Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан и Армению — представитель ЕК

БАКУ /Trend/ - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Южный Кавказ в рамках укрепления партнерства Европейского союза с регионом.

Об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге ЕК.

По ее словам, в среду фон дер Ляйен посетит с визитом Азербайджан.

В четверг глава Еврокомиссии посетит Армению, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Председатель Европейской комиссии отправляется в регион, чтобы продемонстрировать поддержку Европы в достижении долгосрочного урегулирования между двумя странами», — отметила Пинью.

Она добавила, что в ходе визита основное внимание будет уделено вопросам мира, взаимосвязанности и экономической интеграции, в частности развитию региональной связности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Это станет следующим визитом Урсулы фон дер Ляйен в Баку с июля 2022 года, когда она посетила Азербайджан для обсуждения увеличения поставок природного газа в Европу. Тогда стороны подписали соглашение об энергетическом партнёрстве, предусматривающее удвоение экспорта азербайджанского газа в ЕС к 2027 году.