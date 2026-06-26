ИБР о перспективах привлечения исламского финансирования в проекты Казахстана

АЛМАТЫ/Trend/ - Исламский банк развития видит большие возможности для привлечения исламского финансирования в инфраструктурные проекты Казахстана.

Об этом сказал журналистам представитель Исламского банка развития, специалист по исламским финансам Яхья Рехман в рамках Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы, передает корреспондент Trend с мероприятия.

«Мы видим большие возможности для привлечения исламского финансирования в инфраструктурные проекты Казахстана. Исламские банки и финансовые институты инвестируют в реальные активы, и именно в этом направлении казахстанский рынок обладает значительным потенциалом благодаря своему масштабу», — сказал Рехман.

Он отметил, что техническая помощь имеет ключевое значение для создания благоприятных условий и развития потенциала в сфере исламского финансирования.

«Как уже отмечалось на нашей совместной сессии с другими многосторонними банками развития, сегодня они все активнее координируют свою работу, чтобы избежать дублирования проектов, объединять усилия и содействовать развитию необходимых компетенций в странах — получателях поддержки. Мы можем эффективно координировать наши действия», — сказал он.

По его словам, сейчас все больше внимания уделяется сотрудничеству по линии «Юг — Юг», укреплению взаимодействия между различными многосторонними банками развития и международными организациями.

«Кроме того, все более важную роль будут играть современные технологии. Все больше программ технической помощи будет реализовываться с использованием цифровых решений, что создаст дополнительные возможности для развития исламского финансирования в регионе», — отметил он.