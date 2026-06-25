У Азербайджана и России есть потенциал для сотрудничества в сфере регулирования криптовалют - вице-министр (Эксклюзив)

АЛМАТЫ /Trend/ - У Азербайджана и России есть потенциал для сотрудничества в сфере регулирования криптовалют и цифровых валют.

Об этом заявил Trend заместитель министра финансов России Иван Чебесков на полях Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алмате.

"Мы обсуждали с нашими партнерами возможность участия в институтах развития, таких как, например, ЕАБР. Мы высоко оцениваем потенциал такого сотрудничества как для ЕАБР, так и для интеграционных проектов внутри нашего региона. Поэтому видим здесь большие перспективы и продолжим обсуждение этой темы.

Кроме того, на финансовом треке мы видим потенциал для обсуждения определенной синхронизации подходов к регулированию цифровых финансовых активов и виртуальных активов", - сказал Чебесков.

По его словам, эта сфера развивается очень динамично.

"Со своей стороны в Российской Федерации мы приняли законодательство о цифровых финансовых активах и виртуальных активах. Сейчас идет процесс введения регулирования, и, надеюсь, в эту парламентскую сессию будет принято законодательство о цифровых валютах

Речь идет о комплексном регулировании криптовалют и цифровых валют, а также о создании регулируемых посредников на этом рынке. Поэтому я думаю, что и здесь нам есть над чем поработать вместе с нашими азербайджанскими коллегами", — отметил он.