В связи с днем Ашура в Баку проводится акция по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с днем Ашура в Азербайджанском институте теологии проводится акция по сдаче крови.

Основная цель акции заключается в устранении некоторых ошибочных представлений и традиций, связанных с днем Ашура, правильном разъяснении сути этого дня, содействии продвижению религиозных обрядов на основе ценностей милосердия, взаимопомощи и гуманизма, а также в укреплении чувства социальной ответственности, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Акция по сдаче крови проводится при совместной организации Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями, Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Управления мусульман Кавказа, Фонда молодежи, Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Республиканского банка крови, Азербайджанского института теологии, Фонда пропаганды духовных ценностей, Бакинского колледжа теологии, Национального форума НПО Азербайджана, Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана, Азербайджанского общества Красного Полумесяца и Союза волонтерских организаций Азербайджана.

В акции принимают участие добровольцы и представители общественности.

Собранная кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией, талассемией, а также другими заболеваниями.