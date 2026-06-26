Кыргызстан и Монголия обсудили развитие военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В ходе официального визита в Кыргызстан делегации Министерства обороны Монголии во главе с министром Батлутом Дамбой состоялся ряд мероприятий с участием руководства оборонного ведомства республики.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Кыргызстана.

Сообщается, что в первой половине дня монгольская делегация вместе с первым заместителем министра обороны Кыргызстана Талайбеком Шаршеевым посетила мемориальный комплекс «Ата-Бейит», посвященный памяти жертв трагических страниц истории кыргызского народа и выдающихся государственных и общественных деятелей. Там состоялась церемония возложения венков.

Позже министр обороны Кыргызстана Руслан Мукамбетов провел переговоры со своим монгольским коллегой Батлутом Дамбой.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, обсудили обмен опытом между вооруженными силами двух стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Руслан Мукамбетов отметил, что взаимодействие Кыргызстана и Монголии в оборонной сфере развивается на взаимовыгодной основе и способствует укреплению дружественных отношений, региональной безопасности и международной стабильности.

Главы оборонных ведомств подтвердили дружественный характер отношений между двумя странами и выразили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

В рамках визита представители Министерства обороны Монголии также посетят ряд воинских частей и военных объектов Вооруженных сил Кыргызстана.