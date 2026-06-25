США и страны Залива назвали условием сотрудничества с Ираном соблюдение меморандума

БАКУ /Trend/ - США и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявили, что развитие торгово-инвестиционного взаимодействия с Ираном будет напрямую зависеть от выполнения Тегераном положений меморандума о взаимопонимании, подписанного с Вашингтоном.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи министров в Манаме.

В документе подчеркивается, что любые торговые и инвестиционные отношения с Ираном остаются условными и могут быть пересмотрены. Их дальнейшее развитие зависит от соблюдения Тегераном обязательств в рамках меморандума и будущего окончательного соглашения, прекращения действий, способствующих дестабилизации ситуации в регионе, а также создания необходимых условий для экономического сотрудничества.

Участники встречи также приветствовали подписание 17 июня американо-иранского меморандума о взаимопонимании и отметили важную посредническую роль Катара и Пакистана в достижении договоренностей.