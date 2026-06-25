Новые проекты в странах ЦА должны увеличивать пропускную способность энергосистемы - ЭСКАТО

АЛМАТЫ/Trend/ - Для новых сетевых проектов в Центральной Азии важно, обеспечат ли они рост пропускной способности энергосистемы.

Об этом сказал руководитель проектов Секретариата экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Сергей Тулинов в ходе презентации аналитических докладов в рамках Годового собрания и бизнес-форума банка, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, когда внутренние сети перегружены, что наблюдается в ряде стран Центральной Азии, особенно в зимний период, ограничивается не только торговля электроэнергией, но и перетоки гидроэнергии, транзитные поставки, а также возможности аварийной поддержки соседних государств.

«Поэтому для новых сетевых проектов важен не только сам факт строительства линии. Важно, обеспечит ли проект прирост пропускной способности, снизит ли перегрузки, уменьшит ли ограничения на новые подключения ВИЭ, повысит ли надежность энергосистемы и ее готовность к функционированию в условиях рынка. Иными словами, каждый проект должен иметь измеримый системный эффект», — сказал он.

Тулинов отметил, что экономический эффект региональной кооперации гораздо шире, чем просто торговля электроэнергией. По его словам, вопрос связанности имеет ключевое значение.

«Во-первых, Центральная Азия не начинает энергетическую интеграцию с нуля. Регион унаследовал сетевую инфраструктуру, опыт параллельной работы энергосистем, сезонные водно-энергетические обмены и взаимодополняемость ресурсов. Однако прежняя архитектура формировалась для другой экономической модели. Поэтому сегодня существует множество вопросов, которые необходимо решить для расширения торговли электроэнергией, укрепления связанности энергосистем, а также обеспечения надёжности, доступности и экологичности энергоснабжения.

Сегодня уже недостаточно просто иметь физические соединения. Необходимы современные правила, механизмы и институты, которые обеспечат устойчивое и надёжное снабжение энергоресурсами», — подчеркнул он.