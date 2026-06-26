Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,99 доллара США, или 1,3%, и составила 77,37 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,84 доллара США, или 1,1%, и составила 74,92 доллара США за баррель.
Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,15 доллара США, или 0,3%, и достигла 47,85 доллара США за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,13 доллара США, или 1,6%, и достигла 73,24 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.