Гусейн Гулиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Гусейн Гулиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан.
Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
В распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Отозвать Гусейна Рзагулу оглу Гулиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан".
Напомним, что 22 июня на основании распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, Гусейн Рзагулу оглу Гулиев был награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.