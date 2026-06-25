Гусейн Гулиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла в Узбекистане

Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Гусейн Гулиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Отозвать Гусейна Рзагулу оглу Гулиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан".

Напомним, что 22 июня на основании распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, Гусейн Рзагулу оглу Гулиев был награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.