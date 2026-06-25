Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во II Дне выпуска проекта «Поддержка образования девочек» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 24 июня при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Министерства науки и образования и Фонда развития образования состоялся II День выпуска проекта «Поддержка образования девочек».

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что образование девочек играет важную роль в развитии общества и сказал, что проект уже превратился в устойчивую инициативу, и в этом году звание выпускника по программе получили 66 девочек.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила, что за последние пять лет различными программами проекта воспользовались 593 человека. Она довела до внимания, что проект создал новые возможности для сотен женщин и девочек.

Председатель правления Фонда развития образования Ниджат Мамедли сообщил, что в общей сложности поддержку получили 489 участников различных стипендиальных программ и программ развития, реализуемых Фондом. По его словам, программы служат расширению образовательных и карьерных возможностей молодых девушек.

На мероприятии поздравили выпускников проекта этого года, им были вручены цветы. Затем была продемонстрирована художественная программа.

Отметим, что проект «Поддержка образования девочек» реализуется с целью расширения доступа девочек к высшему образованию и поддержки их дальнейшего развития.