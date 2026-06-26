ИБР привержен поддержке развития исламского финансирования в Азербайджане (Эксклюзив)

АЛМАТЫ/Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) полностью привержен поддержке развития исламского финансирования в Азербайджане.

Об этом сказал Trend представитель Исламского банка развития, специалист по исламским финансам Яхья Рехман в рамках Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Буквально на прошлой неделе мы провели ежегодное собрание в Баку. Мы видим, что Азербайджан проявляет большой интерес к развитию исламского финансирования. Мы сотрудничаем с Центральным банком Азербайджана над созданием правовой и нормативной базы. Кроме того, мы недавно запустили новый проект технической помощи в сфере рынка капитала, связанный с выпуском сукук», — сказал Рехман.

Он отметил, что Азербайджан активно работает над созданием необходимой основы и формированием благоприятной экосистемы для развития исламского финансирования.

«Считаю, что перспективы очень хорошие, поскольку это развивающаяся экономика с прочными экономическими фундаментальными показателями. Потенциал исламского финансирования в Азербайджане весьма значителен, и Исламский банк развития полностью привержен поддержке этого процесса», — сказал представитель банка.