Руководство минобороны посетило Аллею почетного захоронения, Парк Победы и Военное мемориальное кладбище (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня – Дня Вооружённых сил и 108-й годовщины со дня образования азербайджанской армии руководство министерства обороны и другие должностные лица посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие должностные лица министерства сначала возложили венок к памятнику общенациональному лидеру в Аллее почётного захоронения, почтив его светлую память. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы и почтена ее светлая память.

Затем с участием Почётного караула были посещены Парк Победы и Военное мемориальное кладбище, перед памятниками были возложены венки и почтена память наших шехидов.