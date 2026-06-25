Странам ЦА необходимо создавать более удобные трансграничные механизмы взаимодействия - генсек ТРАСЕКА

АЛМАТЫ /Trend/ - Для обеспечения устойчивого роста странам Центральной Азии необходимо создавать более простые и удобные трансграничные механизмы взаимодействия.

Об этом сказал генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев в ходе сессии «Бесшовная Евразия: логистический хаб на перекрестке

континентов», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Средний коридор, или как он назывался - Шелковый путь, существовал всегда. Это был маршрут для торговли, возможность выхода на новые рынки, развития торговых связей и создания добавленной стоимости между странами. На вопрос, почему сегодня Центральная Азия приобретает особое значение, я бы ответил просто: потому что все страны региона движутся в сторону интеграции. После распада Советского Союза практически все государства закрыли свои границы. Основное внимание было сосредоточено на вопросах безопасности, защиты и самостоятельного выживания. Поэтому странам Центральной Азии потребовалось время, чтобы прийти к пониманию того, что без интеграции и создания более простых и удобных трансграничных возможностей устойчивого роста не будет», — сказал он.

По словам Чориева, дальнейшее развитие региона будет основываться на совместных усилиях и региональном сотрудничестве.

«В странах Центральной Азии фиксируются значительные показатели роста ВВП, численности населения и объема инвестиций, поступающих в регион. Это создает дополнительную ценность, способствует увеличению объемов товаров и требует поиска новых рынков.

Для нас новые рынки находятся во всех направлениях — на севере, юге и западе. Мы стремимся получить к ним доступ с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Для этого новые транспортные коридоры и возможности должны создаваться правительствами в рамках регионального сотрудничества, а также при активном участии банков развития и международных финансовых институтов», — отметил он.