Varex Imaging Corporation стала членом USACC

БАКУ/ Trend/ - Компания Varex Imaging Corporation стала членом Торговой палаты США и Азербайджана (USACC). Об этом говорится в публикации USACC на странице в X.

"Торговая палата США и Азербайджана (USACC) приветствует компанию Varex Imaging Corporation в качестве нового полноправного члена.

Varex Imaging является мировым лидером в области передовых технологий рентгеновской визуализации, предоставляя современные решения для досмотра грузов и обеспечения безопасности, которые поддерживают деятельность правоохранительных органов, служб пограничного контроля, таможенных ведомств и структур национальной безопасности по всему миру.

Технологии компании лежат в основе высокоэффективных систем инспекции транспортных средств и грузов, обеспечивая быстрое выявление угроз, проверку соответствия грузов сопроводительной документации и повышение эффективности контрольных мероприятий. Обладая более чем 75-летним опытом инноваций в сфере технологий визуализации, Varex сочетает глубокую экспертизу в области получения изображений, возможности системной интеграции и практический операционный опыт, предлагая надежные решения, готовые к выполнению критически важных задач, повышающие ситуационную осведомленность и способствующие принятию оперативных решений на местах.

Разработанные для эксплуатации в сложных реальных условиях, системы контроля грузов и пограничной безопасности Varex отличаются высокой производительностью и надежностью. Глобальная сервисная сеть компании обеспечивает установку и ввод оборудования в эксплуатацию, профилактическое обслуживание, а также оперативную техническую поддержку, что гарантирует максимальную доступность систем и их постоянную готовность к работе.

Мы рады приветствовать Varex Imaging в растущем сообществе лидеров отрасли, объединенных в рамках Палаты", - говорится в публикации.