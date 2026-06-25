БАКУ /Trend/ - В Ханкенди, Ходжавенд, Шушу, Джебраил, Ходжалы и Агдере возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в поселок Кяркиджахан возвращаются 8 семей (34 человека), в поселок Гадрут - 4 семьи (15 человек), в Шукюрбейли - 7 семей (28 человек), в Бёюк Галадяряси - 3 семьи (14 человек), в Баллыджу - 2 семьи (7 человек), в Бадару - 2 семьи (5 человек), в Ханабад - 2 семьи (5 человек), в Гасанриз - 13 семей (53 человека), в Чылдыран - 13 семей (53 человека), а в Вянгли - 4 семьи (23 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.