БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О финансовой аренде».

Полный текст закона опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Закон определяет правовые основы деятельности по финансовой аренде, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и надзора в этой сфере в целях развития и стимулирования деятельности по финансовой аренде и усиления ее роли в экономическом росте.

В соответствии с законом установлены новые штрафы за нарушение законодательства о финансовой аренде.

Так, за непредставление или ненадлежащее представление в Центральный банк отчетности по деятельности в сфере финансовой аренды в соответствии с законом «Об аренде финансовой отчетности» лицами, осуществляющими деятельность по финансовой аренде (за исключением банков, местных филиалов иностранных банков и небанковских кредитных организаций), должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица — от 3000 до 5000 манатов.

В течение 9 месяцев со дня вступления закона в силу лица, осуществляющие в стране лизинговую деятельность (в том числе приостановившие лизинговую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами), обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного закона и обратиться в Центральный банк Азербайджана для включения в соответствующий реестр. В указанный период лица, не соблюдающие требования закона, не должны заключать новые договоры финансовой аренды, допускать продление действующих лизинговых договоров, а в случае если в наименовании фирмы содержатся слова «финансовая аренда», «финансовый лизинг», «лизинг» или словосочетания, образованные из этих слов, — принять меры в соответствии с нормативными правовыми актами для исключения указанных слов из наименования.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня опубликования.

Другим законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым, ряд законов приведен в соответствие с законом «О финансовой аренде».