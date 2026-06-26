БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок по Среднему коридору через Грузию вырос на 21%.

Как говорится в информации, размещенной министерством экономики и устойчивого развития Грузии, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на торжественной церемонии, посвященной началу второго этапа строительства нового морского порта в Поти.

По словам министра, этот проект является прямым и эффективным ответом на растущий спрос в транспортно-логистическом секторе страны.

«Это проект, который открывает новые перспективы для экономического развития страны и укрепления региональной взаимосвязанности. За последние несколько лет Средний коридор стал одним из наиболее динамично развивающихся международных транспортных маршрутов. Соответственно, значительно увеличился и объем грузов, проходящих через Грузию.

За первые пять месяцев текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 21%, а тоннаж судов, заходящих в грузинские порты, увеличился на 19%. Рост наблюдается практически по всем ключевым направлениям, что еще раз подтверждает возрастающую роль нашей страны в региональной и международной логистике», - отметила министр экономики и устойчивого развития.

По словам Мариам Квривишвили, в этих условиях особое значение приобретает дополнительная инвестиция в размере 40 млн долларов США, которая существенно расширит возможности нового порта Поти.

«После завершения второго этапа пропускная способность порта достигнет 3 млн тонн, повысится операционная эффективность, ускорится обработка грузов, что положительно скажется на конкурентоспособности Грузии», — подчеркнула министр.

Отмечается, что в рамках первого этапа проекта уже инвестировано 93 миллиона долларов США, что позволило создать 360 рабочих мест. На нынешнем этапе реализации проекта дополнительно будут трудоустроены еще 50 человек.

«Хочу выразить особую благодарность Международной финансовой корпорации развития США (DFC), которая продолжает поддерживать экономическое развитие Грузии, а также компании Pace Group, превратившей частную инициативу в успешный проект национального значения», - сказала Мариам Квривишвили.

По ее словам, общественность и международные партнеры хорошо знают о последовательной и четкой политике правительства Грузии в данном направлении. "Именно эта стратегия включает развитие нового порта Поти, строительство глубоководного порта Анаклия, модернизацию железнодорожной инфраструктуры и развитие автомагистрали Восток-Запад. Сегодняшние инвестиции означают увеличение объемов грузов, создание новых рабочих мест, рост экономической активности и еще более сильные позиции Грузии в региональной и мировой торговле», - заявила М. Квривишвили.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности посла США Алан Перселл, управляющий директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Кеннет Энджелл и президент Pace International Иосеб Долидзе.

Подчеркивается, что по завершении церемонии состоялась символическая закладка капсулы времени.

"Второй этап проекта предусматривает дальнейшее расширение портовой инфраструктуры и увеличение пропускной способности. В частности, будет построен новый причал длиной 250 метров и глубиной 13 метров, проведено дноуглубление акватории подходного канала, установлен современный судовой погрузчик, а также сооружена 700-метровая конвейерная линия, которая соединит существующий склад карбамида с новым причалом", - передает министерство.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.