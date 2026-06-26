Отец всегда достойно выполнял свою работу - сын Арифа Гейдарова

БАКУ /Trend/ - Ариф Гейдаров всегда достойно выполнял свою работу и не считал это подвигом.

Об этом заявил его сын Мурад Гейдаров на премьере документального фильма «Мы помним тебя, Ариф!», посвященного 100-летнему юбилею видного государственного деятеля Азербайджана, генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, самым большим подарком к 100-летию отца является освобождение азербайджанских земель от оккупации под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева:

«При съемках фильма мы старались опираться на архивные документы и конкретные факты. Выражаем благодарность всем, кто оказал поддержку в подготовке фильма. В этой ленте мы постарались глубже раскрыть личность Арифа Гейдарова, а также показать общественно-политический контекст эпохи, в которую он действовал».

Мурад Гейдаров также рассказал, что после смерти его отца семья Гейдар Алиев и его семья окружили их вниманием и заботой. По его словам, семья общенационального лидера всегда поддерживала их в трудные времена.

«Как известно, моего отца связывали тесные отношения с Гейдаром Алиевым. После его смерти семья Гейдара Алиева всегда была рядом с нами. Особенно большую заботу о нас проявляла Зарифа Алиева», — сказал он.

Отметим, что на премьерном показе также выступили вице-спикер Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов, почетный председатель Общественного объединения ветеранов специальных служб Азербайджана «Альянс» Шамиль Сулейманов и первый секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Чингиз Абдуллаев.

В выступлениях было рассказано о вкладе Арифа Гейдарова в азербайджанскую государственность, развитие органов безопасности и правопорядка, его профессионализме и преданности государству. Отмечалось, что его жизнь и деятельность — это не просто судьба одного человека, но и важный исторический этап, отражающий сложный общественно-политический период Азербайджана. Особое внимание было уделено заслугам Арифа Гейдарова в годы Второй мировой войны, в том числе его участию в Висло-Одерской операции, а также его дальнейшей службе в органах государственной безопасности и внутренних дел.

Выступающие также отметили, что существует ряд исследований, посвященных обстоятельствам его смерти, подчеркнув важность их всестороннего изучения. Кроме того, была отмечена значимость документального фильма, который позволит сохранить память о жизненном пути Арифа Гейдарова, его личности и историко-политических реалиях эпохи для будущих поколений.

Режиссерами фильма выступили Алисаттар Гулиев и Рустам Бабазаде, сценаристом - Леонид Млечин. Руководителем проекта является сын Арифа Гейдарова - Мурад Гейдаров.

В фильме использованы любимые песни и музыка Арифа Гейдарова.