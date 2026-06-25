Более сотни ролей, ставших жизнью Седаи Мустафаевой (ФОТО) (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ "Жизнь, посвящённая искусству" - под таким названием прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею народной артистки Седаи Мустафаевой (1926 - 2004). Организаторами памятного вечера выступили Министерство культуры Азербайджана и Союз театральных деятелей, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Встреча, прошедшая на сцене имени Мустафы Марданова в Союзе театральных деятелей, подчеркнула значимость наследия актрисы для современного театра. Почтить память Седаи Мустафаевой, создавшей целую галерею ярких сценических образов, пришли представители азербайджанской культуры и известные общественные деятели.

Оглядываясь на богатый творческий путь актрисы, невозможно не вспомнить ее хрестоматийные театральные роли - Хураман в "Вагифе", Эмилия в "Отелло", Пери в "Пери Джаду" и Шахнигяр в " Куре неукротимой ". Кроме того, Мустафаева снялась более чем в двадцати фильмах киностудии "Азербайджанфильм", ставших классикой отечественного кинематографа. Зрителям она навсегда запомнилась по таким колоритным киноработам, как Хатун в фильме "Во имя закона", Гезель в картине "Красавицей я не была", Мулайим в культовой комедии "Свекровь" и другим.

Большая и наиболее активная часть творческой биографии актрисы связана с Гянджинским государственным драматическим театром, на сцене которого она воплотила немало запоминающихся образов. Неудивительно, что многие актеры, составляющие костяк сегодняшней труппы Гянджинского театра, считают себя воспитанниками творческой школы Седаи Мустафаевой.

Встречу открыл председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист и лауреат Государственной премии Гаджи Исмаилов. Приветствуя гостей, он подчеркнул особую роль таких творческих вечеров, проходящих на малой сцене Союза. В своем выступлении артист поделился воспоминаниями о жизненном и профессиональном пути Седаи Мустафаевой и отметил глубокий след, которая актриса оставила как в театральном искусстве страны, так и в отечественном кино.

Выступившие на мероприятии народный артист, профессор Ильхам Намиг Камал и заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли также рассказали о творчестве Седаи Мустафаевой и отдали дань искреннего уважения светлой памяти актрисы.

Программа вечера была наполнена и визуальными воспоминаниями. Гости смогли увидеть кадры из фильмов и архивные театральные постановки, а также трогательный видеоролик, собранный из редких фотографий Седаи ханым.

В завершение встречи внук Седаи Мустафаевой, театровед Анар Эртогрул Бурджалиев, выразил глубокую признательность организаторам и гостям вечера за бережное отношение к памяти актрисы.

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