Диалог струн и эпох - в Баку прошёл вечер камерной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерный и органный музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся интересный и запоминающийся вечер камерной музыки для любителей классического искусства, говорится в сообщении филармонии.

В концерте выступил Азербайджанский государственный струнный квартет в составе: Назрин Асланлы (скрипка), Хаяля Абдуллаева (скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

В первой части программы прозвучал Струнный квартет №1 ре мажор, соч. 11 Пётр Чайковский. Во втором отделении был представлен Струнный квартет ля минор Фриц Крейслер. Оба произведения, состоящие из четырёх частей, продемонстрировали слушателям богатые выразительные возможности классической камерной музыки.

Профессиональное мастерство исполнителей и высокий уровень интерпретации произведений были тепло встречены публикой и вызвали большой интерес у любителей музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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