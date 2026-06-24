В Азербайджане определены 80 приоритетных решений цифровой трансформации для предприятий

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики состоялась встреча с руководителями предприятий — участниками «Программы поддержки развития цифровой экономики», реализуемой в рамках «Стратегии развития цифровой экономики Азербайджанской Республики на 2026–2029 годы».

Согласно информации министерства, встреча была организована в целях представления результатов проделанной работы по программе, оценки хода исполнения дорожных карт технологической трансформации на предприятиях и определения возможностей сотрудничества на следующих этапах.

На встрече первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что технологическая трансформация является одним из ключевых направлений повестки экономического развития Азербайджана. Было подчеркнуто, что стратегия цифровой экономики страны нацелена на ускорение трансформации на уровне бизнеса, государства и общества, расширение внедрения инноваций и повышение конкурентоспособности экономики. Отмечено, что формируемые государством механизмы стимулирования и поддержки призваны ускорить переход частного сектора на цифровые технологии и укрепить позиции предприятий в глобальных цепочках создания стоимости.

Исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров проинформировал о работе, проводимой в стране в направлении технологической трансформации предприятий в рамках «Программы поддержки развития цифровой экономики».

Сообщалось, что в рамках программы был проведен анализ производственных и бизнес-процессов на предприятиях, представляющих такие отрасли, как розничная торговля, пищевая промышленность, строительство и промышленные товары, металлургия и промышленное производство. Также уровень технологической готовности и устойчивости предприятий был измерен на основе международных методологий.

В ходе реализации программы по предприятиям было оценено более 400 потенциальных инициатив цифровой трансформации и более 160 практик устойчивости. Из числа этих инициатив было выбрано около 80 приоритетных решений, по которым подготовлены технические, операционные и финансовые обоснования. Для каждого предприятия сформированы индивидуальные дорожные карты, охватывающие направления технологической трансформации и устойчивого развития.

В рамках встречи международными экспертами были проведены презентации по результатам программы и передовому международному опыту. В презентациях была представлена информация о приоритетах предприятий в области цифровой трансформации, подходах к управлению на основе данных, возможностях применения искусственного интеллекта и других передовых технологий.

В ходе обсуждений руководители предприятий — участники программы поделились первоначальными результатами, достигнутыми в направлении реализации разработанных дорожных карт, а также своими мнениями и предложениями относительно следующих этапов.