Краткосрочные инструменты техпомощи не позволяют обеспечить устойчивое развитие потенциала - АБР

АЛМАТЫ/Trend/ - Краткосрочные инструменты технической помощи не позволяют обеспечить устойчивое развитие потенциала.

Об этом сказал страновый директор представительства Азиатского банка развития (АБР) в Казахстане Утсав Кумар в ходе сессии в рамках Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года действовало около 1100 проектов технической помощи, включая 44 региональные программы, охватывающие несколько стран.

Мы обнаружили, что многие из них были посвящены схожим направлениям развития потенциала, однако реализовывались различными подразделениями банка без координации между собой", - сказал он.

Кумар отметил, что анализ еще 30 соглашений о партнерстве в области знаний, финансировавшихся за счет технической помощи в период с 2016 по 2024 год при участии 25 академических и международных организаций, также выявил дублирование обучающих программ.

"В результате знания, полученные в рамках одного проекта технической помощи, редко использовались в других программах, а сформированный потенциал практически не получал дальнейшего развития в последующих инициативах.

Новая политика 2026 года отвечает на эти вызовы созданием единой общебанковской платформы для развития партнерств в сфере знаний, которая позволит системно интегрировать новые идеи, экспертный опыт и инновации стран-членов и партнерских организаций в деятельность AБР и распространять их среди стран-клиентов", - сказал представитель АБР.

Кумар подчеркнул, что краткосрочные инструменты технической помощи не позволяют обеспечить устойчивое развитие потенциала, особенно в странах с уровнем дохода выше среднего, к которым относится Центральная Азия.

По его словам, техническая помощь наиболее эффективна тогда, когда она тесно связана с инвестиционными проектами и политическим диалогом.

По данным за 2024 год, средняя продолжительность программ технической помощи составляет 2,8 года.

Он отметил, что Казахстан как страна с уровнем дохода выше среднего сталкивается с ограничениями при распределении ресурсов технической помощи, что приводит к недостаточному финансированию программ развития потенциала.

"Политика 2026 года предусматривает единый механизм возмещения затрат на техническую помощь, а также систему надзора и мониторинга на корпоративном, страновом и проектном уровнях.

В Казахстане с 2013 года действует программа обмена знаниями и опытом KEEP. В рамках программы нам удалось внедрить механизм совместного финансирования в соотношении 50 на 50 с Правительством Казахстана в сфере программ обмена знаниями, развития потенциала, а также подготовки проектов.

Мы ожидаем, что для стран с уровнем дохода выше среднего такие механизмы будут применяться все шире.

Сегодня мы продолжаем обсуждать с различными ведомствами Казахстана возможности совместного финансирования таких инициатив", — сказал он.

Кумар отметил, что это обеспечивает вовлеченность обеих сторон и позволяет использовать как экспертный потенциал AБР, так и опыт, накопленный в различных странах — членах банка.