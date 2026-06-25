Ожидается присоединение Султаната Омана к ЕАБР - Мади Такиев

АЛМАТЫ/Trend/ - В этом году к Евразийскому банку развития (ЕАБР) ожидается присоединение Султаната Оман.

Об этом сказал заместитель председателя ЕАБР, министр финансов Казахстана Мади Такиев в ходе Годового собрания и бизнес-форума банка в Алматы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В этом году ожидается присоединение Султаната Оман к ЕАБР. Также начаты переговоры с Монголией. Расширяется сеть зарубежных представительств банка, что открывает новые горизонты и возможности для реализации прорывных проектов. Все это делается прежде всего в общих интересах стран-участниц", - сказал он.

Такиев добавил, что накопленный портфель ЕАБР уже составляет порядка 22 миллиардов долларов, охватывает 326 проектов и имеет практическое значение для каждой из стран-участниц.

Министр также отметил, что прямые иностранные инвестиции в Казахстан выросли на 14,4% и составили 20,5 миллиарда долларов. В то же время инвестиции в основной капитал увеличились на 13%, достигнув исторической отметки в 43,5 миллиарда долларов.

Он добавил, что в рамках Концепции инвестиционной политики до 2030 года реализуется целый ряд комплексных мер, направленных на привлечение качественных инвестиций.

"Наряду с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса Казахстан предлагает инвесторам широкие логистические возможности. Как вы прекрасно знаете, мы расположены в центре Евразии. У нас есть прямой доступ к рынкам Китая, Европейского союза и Ближнего Востока", - сказал Такиев.

Он также отметил, что развитие Среднего коридора и его сопряжение с глобальной инициативой "Один пояс — один путь" открывают дополнительные перспективы для раскрытия потенциала транспортных коридоров Север - Юг и Восток - Запад.