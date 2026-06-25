В Баку начался второй день Азербайджанского международного страхового форума (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку начался второй день Азербайджанского международного страхового форума, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Trend, в рамках форума пройдут такие панели, как «Рынок страхования тюркского мира: тренды, вызовы и новые тенденции развития», «Страхование жизни и здоровья в мире: обеспечение доверия, актуальности и долгосрочной ценности», «Профессиональное образование в сфере страхования» и т.д.

Отметим, что форум является ежегодной отраслевой площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы страхового рынка с участием местных и зарубежных экспертов.

Основная цель мероприятия заключается в ознакомлении с современными тенденциями мировых страховых рынков, расширении возможностей сотрудничества между участниками местного рынка и страховщиками из других стран, а также в изучении международного опыта и современных вызовов страховой отрасли.

Новость обновляется