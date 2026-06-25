Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в Совет и комитет Международного союза электросвязи

БАКУ /Trend/ - С 9 по 27 ноября в Катаре планируется проведение очередной Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ). На мероприятии, организуемом раз в четыре года, избираются генеральный секретарь Союза, заместитель генерального секретаря, директора бюро, а также члены Радиорегламентарного комитета и Совета, являющегося руководящим органом структуры.

Азербайджан представил свою кандидатуру на членство в Совете МСЭ на 2027–2030 годы. В то же время на членство в Радиорегламентарном комитете выдвинута кандидатура Ситары Мехдиевой — начальника отдела управления радиочастотами Космического агентства Азербайджана («Азеркосмос»), входящего в структуру AZCON Holding.

Азербайджан избирался членом Совета на полномочных конференциях МСЭ, проходивших в 2014, 2018 и 2022 годах. Представительство Азербайджана в Совете внесло важный вклад в его активное участие в процессах принятия решений и управления структурой, защиту национальных интересов и продвижение приоритетов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Наряду с этим, представитель министерства цифрового развития и транспорта последовательно избирался членом Радиорегламентарного комитета в 2018 и 2022 годах.

Согласно Уставу МСЭ, члены Совета избираются Полномочной конференцией с учетом принципа географического распределения. Члены Радиорегламентарного комитета определяются из числа кандидатов, выдвинутых государствами-членами организации.