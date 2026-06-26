Посольство США в Азербайджане проводит мероприятие по случаю матча ЧМ-2026 США — Турция (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Посольство США в Азербайджане проводит мероприятие по случаю матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между сборными США и Турции.

Мероприятие под названием «USA–Türkiye World Cup Watch Party» проходит на 22-м этаже комплекса Landmark III в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Гости, приглашенные посольством США, собрались на совместный просмотр матча группового этапа чемпионата мира за завтраком.

Встреча началась в 06:00 по местному времени. В перерыве матча ожидается выступление временного поверенного в делах США в Азербайджане.

Сборная США открыла счет уже на второй минуте встречи, выйдя вперед в матче с Турцией — 1:0.

Согласно FIFA, этот матч стал первой в истории встречей сборных США и Турции на чемпионатах мира FIFA.

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