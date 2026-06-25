В рамках акции, приуроченной ко дню Ашура, собрано до 1300 литров крови

БАКУ /Trend/ - В рамках акции по добровольной сдаче крови, приуроченной ко дню Ашура в Азербайджане, уже собрано 1269,45 литра крови.

Об этом говорится в информации, опубликованной на официальном сайте министерства здравоохранения,

Основной целью акции, организованной по совместной инициативе министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Управления мусульман Кавказа, является поддержка в увеличении запасов крови для лечения пациентов, нуждающихся в ней.

Граждане проявили большой интерес к акции в пунктах сдачи крови, действующих в различных регионах страны. Согласно предварительным данным на 10:00, кровь сдал 501 человек, было собрано 225,45 литра крови.

В информации также отмечается, что в этом году акция по сдаче крови организована в 40 пунктах, расположенных в 30 городах и районах республики. Из них 24 пункта действуют в мечетях и святилищах, 15 — в медицинских учреждениях и 1 — в учебном заведении.

Акция, стартовавшая в 08:00 утра, продолжалась в течение дня. Активность граждан в рамках акции ещё больше возросла в последующие часы. Согласно данным на 12:00, число доноров, сдавших кровь, достигло 1701 человека. Объём собранной крови составил 765,45 литра.

Согласно данным на 14:00, число доноров, сдавших кровь, достигло 2534 человек. Объём собранной крови составил 1140,3 литра.

По итогам дня, в акциях по сдаче крови, организованных по случаю дня Ашура, приняли участие в общей сложности 2821 донор. Общий объём крови, собранной у доноров, составил 1269,45 литра.

Отметим, что эта гуманитарная акция, проводимая ежегодно, вносит важный вклад в лечение пациентов, нуждающихся в крови, а также служит популяризации традиции добровольного донорства в обществе.