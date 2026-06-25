В Азербайджане внесены изменения в Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы"

БАКУ/ Trend/ - В Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы" внесены изменения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ в связи с этим.

Согласно указу, при реализации прав, исполнении обязанностей, а также предоставлении государственных услуг требуемые следующие данные также будут получаться путем интеграции из первоисточников:

- данные о банковских счетах государственных органов (учреждений), юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству (за исключением юридических лиц, определяемых законами, регулирующими финансовые рынки, как субъекты, контролируемые Центральным банком Азербайджана), публичных юридических лиц, созданных от имени государства, и других организаций, получающих финансовые средства из государственного бюджета.

Ранее данные о банковских счетах государственных органов (учреждений), юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству (за исключением юридических лиц, определяемых законами, регулирующими финансовые рынки, как субъекты, контролируемые Центральным банком Азербайджана), публичных юридических лиц, созданных от имени государства, и других организаций, получающих финансовые средства из государственного бюджета, получались через интеграцию из первоисточников.

Кроме того, при реализации прав, исполнении обязанностей, а также предоставлении государственных услуг, когда требуются реестровые данные о ценных бумагах, эмитированных юридическими лицами, находящимися в государственной собственности и с контрольным пакетом акций (долей) государства, и публичными юридическими лицами, созданными от имени государства, эти данные будут получаться непосредственно от самих указанных юридических лиц.