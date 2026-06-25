В Азербайджане создана информационная система «Интеллектуальная таможня» – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы «Интеллектуальная таможня».

Об этом сообщила пресс-служба Президента Азербайджана.

Согласно указу, утверждено «Положение об информационной системе “Интеллектуальная таможня”».

Указом установлено, что функции собственника и оператора ИСИТ осуществляет Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики. Комитет должен принять необходимые меры для формирования, ведения, организации деятельности и развития ИСИТ. Также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики он должен обеспечить размещение, ведение и совершенствование ИСИТ в «правительственном облаке» (G-cloud) в соответствии с «Концепцией “Правительственное облако” (G-cloud)».

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики должны обеспечить реализацию мер, вытекающих из требований указа Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года № 263 «Об утверждении Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем, а также о некоторых мерах, связанных с электронным правительством».

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики совместно с государственными органами (учреждениями), формирующими первичные источники данных, указанные в части 4 Положения, утвержденного частью 2 настоящего указа, должно принять необходимые меры для обеспечения получения этих данных через Информационную систему электронного правительства в шестимесячный срок.

Кабинету министров Азербайджанской Республики предписано решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.