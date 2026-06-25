В Азербайджане впервые в Закавказье проведена уникальная краниофациальная операция пациенту с синдромом Крузона (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - В Научно-хирургическом центре имени академика Топчибашева Министерства здравоохранения успешно проведена высокотехнологичная краниофациальная реконструктивная операция пациенту, страдающему синдромом Крузона.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства здравоохранения, операция была выполнена заведующим отделением пластической и реконструктивной хирургии Центра, доктором медицинских наук, пластическим хирургом Эльчином Мамедовым. Этап трепанации в ходе хирургического вмешательства осуществил нейрохирург Афер Аллахвердиев.

"Пациенту была проведена краниофациальная остеотомия в соответствии с принципами моноблочной фронтофациальной остеотомии, в ходе которой фронтоорбитальный комплекс и средняя зона лица были выдвинуты вперёд единым блоком. В рамках операции были установлены четыре дистрактора — по два с каждой стороны.

Через неделю после операции начат этап дистракции, в результате которого средняя зона лица была выдвинута вперёд на 8 мм.

Синдром Крузона представляет собой врождённое краниофациальное нарушение развития, возникающее преимущественно вследствие мутации гена FGFR2 и характеризующееся преждевременным закрытием швов черепа. Для данной патологии характерны гипоплазия средней зоны лица, экзофтальм, нарушения дыхания, синдром обструктивного апноэ сна, проблемы со зрением, а также выраженные эстетические и функциональные деформации.

Проведённая операция считается одной из наиболее сложных в пластической и краниофациальной хирургии и впервые успешно выполнена в Закавказском регионе.

По словам специалистов, подобные вмешательства могут успешно проводиться только в специализированных центрах, располагающих мультидисциплинарной командой, современными высокотехнологичными возможностями и значительным хирургическим опытом.

Операция, проведённая в Научно-хирургическом центре имени академика Топчибашева, является важным этапом в развитии краниофациальной и реконструктивной хирургии в Азербайджане и значимым достижением для отечественного здравоохранения", - говорится в информации ведомства.