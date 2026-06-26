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В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)

Политика Материалы 26 июня 2026 16:39 (UTC +04:00)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - 26 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым были присвоены высшие воинские звания в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

На мероприятии было зачитано распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2026 года о присвоении военнослужащим министерства обороны высшего воинского звания «генерал-майор» и соответствующий приказ министра обороны, после чего офицерам были вручены высшие воинские звания.

Генерал-полковник З.Гасанов передал офицерам поздравления Верховного Главнокомандующего, пожелал успехов в дальнейшей службе, дал поручения и рекомендации.

Награждённые офицеры выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное доверие и уверенно заявили, что оправдают это доверие.

В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась церемония в связи с вручением высших воинских званий (ФОТО)

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