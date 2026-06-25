«Azercell» запускает специальное предложение «Əsgərcell» ко Дню Вооруженных Сил Азербайджана

Надёжная связь с близкими на протяжении всего периода военной службы с Azercell

В честь Дня Вооружённых Сил Азербайджанской Республики ООО «Azercell Telecom» совместно с Министерством обороны запускает специальное предложение «Əsgərcell». Новая инициатива обеспечит солдатам возможность поддерживать надёжную и безопасную связь с родными и близкими на протяжении всего периода военной службы.

Впервые в Азербайджане в рамках данного предложения военнослужащие смогут приобрести мобильное устройство и номер на специальных условиях во временных пунктах продаж, развернутых непосредственно в воинских частях. Для каждого номера будет автоматически активирован специальный тарифный план, разработанный с учётом особенностей прохождения военной службы.

Услуга создана в соответствии с требованиями информационной безопасности и позволяет в установленные часы осуществлять входящие и исходящие звонки на пять предварительно определённых номеров, включённых в «белый список». Кроме того, пользователям будет доступна связь и с экстренными службами.

Подключение к предложению «Əsgərcell» станет доступно с 1 июля 2026 года. Номера будут оставаться активными в течение 18 месяцев.

Для получения дополнительной информации и ознакомления с условиями подключения: Əsgərcell.

ООО «Azercell Telecom» поздравляет Вооруженные силы Азербайджана с праздником и выражает глубокую признательность всем военнослужащим, с честью защищающим независимость, территориальную целостность и безопасность нашей Родины.

Əsgərcell - Служим вам с честью и верностью!