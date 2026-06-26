БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил.

Процесс формирования национальных Вооруженных сил происходил с начала прошлого века - с 1918 года. Решением правительства Азербайджанской Демократической Республики 26 июня того же года была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный Азербайджанский корпус. Переименование Мусульманского корпуса в Отдельный Азербайджанский корпус стало важным шагом в направлении создания национальных Вооруженных сил.

С падением Азербайджанской Демократической Республики процесс армейского строительства в стране также остановился. Только после прихода к руководству страной в 1969 году великого лидера Гейдара Алиева процесс подготовки военных кадров получил положительную динамику. Это был поворотный момент в истории строительства национальной армии. Так, был создан военный лицей, получивший имя Джамшида Нахчыванского. Функционирование этой школы привело к усилению интереса к военному делу в Азербайджане, подготовке азербайджанских кадровых офицеров. После восстановления независимости Азербайджана военный лицей имени Дж.Нахчыванского стал одной из основных баз армейского строительства.

После того, как в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев по настоянию народа вернулся к руководству страной, были предприняты новые важные шаги в направлении армейского строительства. После достижения 12 мая 1994 года прекращения огня в армяно-азербайджанском конфликте, формирование азербайджанской национальной армии ускорилось. В результате успешно проводимой политики особое внимание было уделено совершенствованию материально-технического обеспечения Вооруженных сил, повышению морально-психологической подготовки личного состава и боевого духа.

Согласно указу великого лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, день образования Отдельного Азербайджанского корпуса - 26 июня – был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики, и ежегодно эта дата отмечается как официальный государственный праздник.

Великий лидер Гейдар Алиев в целях дальнейшего развития системы военного образования 20 февраля 1999 года подписал указ о создании военной академии. Учреждение академии можно считать качественно новым этапом процесса формирования национального кадрового резерва в военной сфере.

В продолжение традиции, начатой великим лидером Гейдаром Алиевым, в годы независимости армейское строительство стало приоритетным направлением. Азербайджан установил связи сотрудничества с НАТО.

Осуществление министерством оборонной промышленности производства более 400 наименований изделий оборонного назначения является одним из важных показателей роста военной мощи нашей страны. Эти достижения создали неоценимые возможности для оснащения армии страны необходимым вооружением, боеприпасами и техникой. Повышение обороноспособности и боеспособности национальной армии, совершенствование ее материально-технического обеспечения постоянно находятся в центре внимания.

Президентом Ильхамом Алиевым всегда уделяется особое внимание обновлению материально-технического снабжения Вооруженных сил, созданию современной инфраструктуры, социальной защите военнослужащих, улучшению их жилищного обеспечения, а также развитию оборонной промышленности.

В последние годы в Азербайджане за счет динамично развивающейся военной промышленности производятся различные виды военной техники, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, стрелкового оружия. Азербайджан способен в значительной степени оснастить свою армию продукцией военного назначения, производимой на собственных заводах. Были подписаны соглашения с рядом стран о закупках вооружения и военной техники и производстве военной продукции, расширены связи военного сотрудничества.

Модернизация Вооруженных сил является одним из стратегических направлений государственной политики Президента Ильхама Алиева. То, что динамичное развитие нашей страны в последние годы сопровождается увеличением бюджета Вооруженных сил и, как следствие, укреплением азербайджанской армии, еще раз подтверждает приверженность главы государства стратегии в отношении армейского строительства.

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана считаются самой современной армией на Кавказе. То, что азербайджанская армия входит в топ-50 сильнейших армий мира, также связано с необходимыми и своевременными реформами.

Азербайджан благодаря мощи своей армии положил конец 30-летней оккупации своих территорий. Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, осуществившего успешную дипломатическую работу, направленную на то, чтобы мир узнал об оккупационной политике Армении, наша героическая армия одержала историческую Победу в 44-дневной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Благодаря мужеству, отваге наших героических воинов, ценой крови наших шехидов весь мир стал свидетелем славной победы Азербайджана.

Признание сегодня международным сообществом мощи азербайджанской армии является наглядным доказательством развития Вооруженных сил нашей страны. Тактика ведения боя, применявшаяся во время Второй Карабахской войны, считается новшеством в мировой военной истории и изучается в учебниках соответствующих высших военных училищ. И в будущем Вооруженные силы Азербайджана станут еще сильнее.

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