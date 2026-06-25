Для региона Центральной Азии особенно важен водно-энергетический нексус - ЕАБР

АЛМАТЫ/Trend/ - Для региона Центральной Азии особенно важен водно-энергетический нексус.

Об этом сказал старший аналитик Центра отраслевого aнализа Дирекции по аналитической работе ЕАБР Демир Кабылбаев в ходе презентации аналитических докладов в рамках Годового собрания и бизнес-форума банка, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что ЕАБР провёл диагностику сектора энергоперехода в Центральной Азии и выявил ряд вызовов.

«Во-первых, инфраструктура устарела — как генерирующие мощности, так и сетевое хозяйство, что приводит к высоким потерям, достигающим 20%. Спрос на электроэнергию растёт, наблюдается низкий уровень маневренных мощностей для интеграции ВИЭ, а также относительно низкий уровень трансграничной торговли. В контексте экологической устойчивости для региона особенно важен водно-энергетический нексус. Вода является стратегическим ресурсом в Центральной Азии и играет ключевую роль как в энергетике, так и в ирригации и обеспечении населения питьевой водой. Поэтому это очень чувствительный вопрос, который требует сбалансированного подхода», — сказал Кабылбаев.

Он также отметил, что одним из рисков остаётся низкая диверсификация энергетического сектора. По его словам, в каждой стране региона ставка делается преимущественно на один доминирующий источник электроэнергии. В технологическом, геополитическом и экономическом контекстах это создаёт определённые риски.

«Мы предлагаем "средний путь" который сочетает преимущества различных решений. Речь идёт, например, о модернизации существующих тепловых электростанций, развитии возобновляемых источников энергии, а также внедрении технологий, поддерживающих интеграцию ВИЭ. Это, в частности, развитие газовых мощностей, которые на данном этапе необходимы для эффективной интеграции возобновляемой энергетики», — отметил представитель банка.