Обсуждены отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией

БАКУ/Trend/ - 26 июня в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-итальянских отношений стратегического партнерства.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Министры с удовлетворением отметили интенсивный характер политического диалога высокого уровня между двумя странами. В этом контексте было подчеркнуто, что государственный визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан осенью прошлого года, заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в январе текущего года, а также визит председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджан в мае продемонстрировали стратегическую суть азербайджано-итальянских отношений и динамичное развитие сотрудничества, основанного на взаимном доверии.

Стороны отметили важность продолжения политического диалога и взаимных визитов в предстоящий период, дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, инвестиционной, образовательной и других сферах. Было заявлено, что в этом контексте азербайджано-итальянский бизнес-форум, проведение которого запланировано на осень текущего года, станет важной платформой с точки зрения углубления двустороннего экономического партнерства.

Министры подчеркнули значимость конференции, которая будет организована в сентябре текущего года в партнерстве с «The European House – Ambrosetti», с точки зрения развития азербайджано-итальянского экономического и политического диалога.

С удовлетворением отметив успешное сотрудничество в энергетической сфере, стороны подчеркнули, что взаимодействие между SOCAR и итальянской компанией Italiana Petroli (IP), приобретение этой компании являются одним из важных направлений двусторонних экономических отношений. Была отмечена важность расширения взаимовыгодных проектов в экономической сфере и изучения новых возможностей для сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по мирной повестке дня в регионе в постконфликтный период, ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной безопасности.