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В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 26 июня 2026 10:53 (UTC +04:00)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики был организован военный марш.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, марш начался с торжественного прохождения военнослужащих Азербайджанской армии по центральным улицам города и проходил в сопровождении военного оркестра Министерства обороны, в ходе которого звучали патриотические музыкальные произведения.

Военный марш был встречен жителями города с большим интересом и воодушевлением. Жители с флагами Азербайджана в руках аплодировали участникам марша и выражали им свою поддержку.

В марше также приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Напомним, что в прошлом году в городе Ханкенди также проводился военный марш по случаю Дня Вооруженных сил.

В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

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