Fitch Ratings присвоило грузинскому банку рейтинг "B+" со стабильным прогнозом

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило грузинскому банку JSC Isbank Georgia (ISBG) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating, IDR) в иностранной валюте на уровне «B+» со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте агентства.

"Рейтинг банка отражает потенциальную поддержку со стороны его материнской структуры — Turkiye Is Bankasi A.S. Рейтинг поддержки акционера (Shareholder Support Rating) установлен на уровне «b+».

Готовность материнского банка оказывать поддержку дочерней структуре остается высокой благодаря стопроцентному владению, использованию единого бренда, высокой степени интеграции и относительно небольшому размеру Isbank Georgia. При этом способность оказывать поддержку ограничена долгосрочным рейтингом самого Turkiye Is Bankasi - «BB-».

Рейтинг Isbank Georgia находится на одну ступень ниже рейтинга материнского банка, что отражает деятельность дочерней организации на стратегически важном, но не ключевом и сравнительно небольшом рынке. Возможная продажа грузинского банка не окажет существенного влияния на позиции группы", - передает агентство.

Агентство не присвоило банку рейтинг устойчивости (Viability Rating), отметив высокий уровень интеграции с материнской структурой в области управления, стратегии и риск-менеджмента: "На конец первого квартала 2026 года активы Isbank Georgia составляли 230 миллионов долларов США, что соответствует 0,2% активов Turkiye Is Bankasi".

По данным Fitch, банк придерживается более консервативной политики управления рисками по сравнению с большинством местных банков: "Основными клиентами являются крупнейшие грузинские компании и турецкие предприятия, работающие в Грузии. Доля кредитов секторам строительства, недвижимости и гостиничного бизнеса на конец 2025 года составляла 8% совокупного кредитного портфеля, а объем розничного кредитования оставался ограниченным. Долларизация кредитного портфеля достигала 59%, что соответствует среднему уровню по корпоративному сегменту банковской системы страны".

Fitch также обращает внимание на высокую концентрацию кредитного портфеля: кредиты составляли 52% активов банка, корпоративные облигации - 13%. На пять крупнейших заемщиков приходилось 36% кредитного портфеля: "При этом доля кредитов третьей стадии (Stage 3) на конец первого квартала 2026 года составляла 0,3%, а кредитов второй стадии (Stage 2) - 0,2%".

"Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (Common Equity Tier 1) на конец первого квартала 2026 года достиг 26,3%, а общий коэффициент достаточности капитала - 28,5%. Последний был поддержан за счет субординированного долга второго уровня (Tier 2), предоставленного материнским банком в первом квартале 2026 года для финансирования роста кредитного портфеля.

Основными источниками фондирования банка являются средства клиентов, на которые приходится 59% обязательств, а также заимствования у материнского банка (18%)", - сообщает Fitch.

А также отмечается высокая концентрация депозитной базы: три крупнейших клиента обеспечивают 57% общего объема клиентских депозитов. Вместе с тем агентство указывает, что данный риск частично компенсируется ликвидным буфером, составляющим 33% активов, долгосрочными отношениями с ключевыми клиентами и возможностью получения ликвидной поддержки со стороны материнского банка.